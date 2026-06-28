Link xem trực tiếp CHDC Congo vs Uzbekistan

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CHDC Congo được đánh giá cao hơn - Ảnh: Khelnow

Uzbekistan cho thấy sự non nớt trong lần đầu tham dự sân chơi lớn tầm cỡ World Cup. Họ phơi áo 1-3 trước Colombia, rồi vỡ vụn 0-5 khi đối đầu Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

Thật đáng lo vì Uzbekistan đang thiếu động lực cùng sự ổn định. Sau khi đánh bại Gabon hồi tháng 3, họ chưa thắng thêm trận nào trong 90 phút chính thức.

Nếu mạnh dạn cởi bỏ lối chơi thận trọng, đẩy cao đội hình tấn công, CHDC Congo hoàn toàn có thể áp đảo đại diện Trung Á về thể chất cũng như sức mạnh.

Trong kịch bản lý tưởng, đội bóng châu Phi sẽ giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup và đoạt vé vào vòng 32 đội.

Đội hình dự kiến

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bongonda, Bakambu, Wissa.

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov.