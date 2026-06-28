Link xem trực tiếp Colombia vs Bồ Đào Nha

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Colombia sẵn sàng ngáng đường Bồ Đào Nha - Ảnh: Khelnow

Ronaldo vẫn có thể kết liễu trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Tuy nhiên, để khoảnh khắc ấy xuất hiện, Bồ Đào Nha cần nhiều hơn cảm hứng từ đội trưởng.

Roberto Martinez phải tìm lại sự cân bằng giữa việc phục vụ Ronaldo và khai thác phần còn lại của hàng công.

Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes hay Bernardo Silva phải kéo giãn khối phòng ngự Colombia, tạo ra tốc độ luân chuyển bóng đủ cao để Ronaldo không bị cô lập.

Nếu Bồ Đào Nha chỉ chăm chăm đưa bóng vào vòng cấm, họ dễ rơi vào cái bẫy thể lực và va chạm của Colombia.

Trận này, Colombia chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu bảng K. Ngược lại, Bồ Đào Nha buộc phải thắng nếu muốn vượt lên.

Thế nên, đây không chỉ là trận tranh vị trí đầu bảng, mà còn là lời kiểm chứng sau cột mốc lịch sử của Ronaldo.

Đội hình dự kiến

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; J Rodriguez, L Suarez, Luis Diaz.

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves; Pedro Neto, Ronaldo, Joao Felix.