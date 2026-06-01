Kết quả World Cup hôm nay 24/6
Ngày Giờ Cặp đấu Bảng Kênh trực tiếp
24/6 00:00 Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan K VTV5, VTV6
03:00 Anh vs Ghana L VTV5, VTV6
06:00 Panama vs Croatia L VTV5, VTV6
09:00 Colombia vs DR Congo K VTV5, VTV6