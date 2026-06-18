Link xem trực tiếp Colombia vs Uzbekistan

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Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: T.T

Chạy đà cho giải đấu ở Bắc Mỹ, Colombia lần lượt đánh bại Costa Rica 3-1 và vượt qua Jordan 2-0. Chiến thắng trước Jordan, Jhon Arias gây chú ý khi ghi cả hai bàn.

Dù chưa được xếp vào nhóm các cường quốc bóng đá, Colombia có cơ sở để kỳ vọng tiến sâu tại World Cup lần này.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Uzbekistan sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, với tương quan lực lượng hiện tại, Colombia tự tin ẵm trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, Rodriguez, Luis Diaz; Suarez.

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov.