Link xem trực tiếp Đức vs Biển Ngà

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Đức được đánh giá cao hơn - Ảnh: Mint

Xét tương quan lực lượng, Đức nhỉnh hơn về lực lượng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Dẫu vậy, Bờ Biển Ngà đang sở hữu những cá nhân gây đột biến cao.

Trận thư hùng tại Toronto hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn. Đức với cấu trúc đội hình vượt trội cùng lối đá khoa học sẽ giúp họ giành thêm chiến thắng ở sân chơi World Cup.

Dự đoán: Đức thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Đức: Neuer, Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz.

Bờ Biển Ngà: Fofana, Doue, Singo, Agbadou, Konan, Kessie, Sangare, Toure, Diallo, Wahi, Diomande.