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Đức được dự báo sẽ thắng đậm - Ảnh: T.T

Trước Curacao, mọi yếu tố đều đang nghiêng về phía Đức. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng là rất lớn.

Điều mà người hâm mộ chờ đợi không đơn thuần là 3 điểm, mà là cách Đức giành chiến thắng.

Nếu Musiala tiếp tục tạo ra ma thuật và Havertz duy trì hiệu quả trên hàng công, Mannschaft hoàn toàn có thể khởi đầu hành trình World Cup bằng một màn trình diễn thuyết phục. Đó là cách để chứng minh rằng họ thực sự đã trở lại nhóm ứng viên vô địch thế giới.

Đội hình dự kiến

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Kai Havertz.

Curacao (4-3-3): Room; Sambo, Obispo, Gaari, Floranus; Comenencia, J Bacuna, L Bacuna; Chong, Gorre, Antonisse.