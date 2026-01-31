Thông tin trận đấu futsal Việt Nam vs Thái Lan

Thời gian: 15h00 ngày 31/01/2026

Địa điểm: Jakarta International Velodrome, Indonesia

Giải đấu: Bảng B, VCK futsal châu Á 2026

Kênh trực tiếp: TV360, VTV2, VTV7

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

ĐT futsal Việt Nam và Thái Lan đang trải qua hành trình có nhiều nét tương đồng tại bảng B. Cả hai đội đều từng gặp khó ở một trận đấu, trước khi thể hiện sự vượt trội hoàn toàn ở trận còn lại.

Trong ngày ra quân, Thái Lan vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ từ Lebanon và phải chờ tới hiệp hai mới giải quyết được đối thủ nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Thái Lan chỉ cần hòa là giành ngôi đầu, trong khi Việt Nam phải thắng - Ảnh: FAT

Trong khi đó, Việt Nam cũng trải qua 40 phút nghẹt thở trước Kuwait. Bị dẫn trước tới hai bàn, các học trò của HLV Diego Giustozzi buộc phải vùng lên mạnh mẽ, với hàng công bùng nổ để lội ngược dòng thắng 5-4.

Sang lượt trận thứ hai, mọi khó khăn đều biến mất. Việt Nam sớm “định đoạt” Lebanon chỉ trong vài phút đầu, còn Thái Lan dễ dàng vùi dập Kuwait 6-1. Hai chiến thắng cho thấy đẳng cấp vượt trội của hai đại diện Đông Nam Á, xứng đáng giành vé vào tứ kết.

Trận đối đầu trực tiếp tới đây sẽ quyết định ngôi đầu bảng B và tránh phải chạm trán chủ nhà Indonesia – đối thủ cực kỳ khó chịu.