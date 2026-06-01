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Hà Lan bước vào trận gặp Nhật Bản ở bảng F World Cup 2026 với vị thế được đánh giá cao hơn, nhưng đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng cho “Cơn lốc màu cam”. Đại diện châu Âu có lịch sử đối đầu vượt trội khi chưa từng thua Nhật Bản, đồng thời sở hữu phong độ ổn định ở vòng bảng World Cup trong nhiều năm qua.

Hà Lan vs Nhật Bản

Dưới thời HLV Ronald Koeman, Hà Lan vẫn duy trì sức tấn công đáng gờm. Họ bất bại ở vòng loại, ghi bàn đều đặn và sở hữu nhiều ngôi sao có thể tạo khác biệt như Van Dijk, De Jong, Gakpo hay Depay. Tuy nhiên, hàng thủ Hà Lan vẫn để lộ khoảng trống khi gặp những đội bóng có tổ chức tốt.

Đó là cơ hội để Nhật Bản hy vọng tạo bất ngờ. Samurai xanh chỉ thua 1 trong 16 trận vòng loại World Cup, pressing đồng bộ, chuyển trạng thái nhanh và có tinh thần kỷ luật rất cao. Dù mất đội trưởng Wataru Endo, Nhật Bản vẫn còn nhiều nhân tố đáng chú ý, đặc biệt là Ayase Ueda, người vừa có mùa giải bùng nổ tại Hà Lan.

Hà Lan nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, nhưng Nhật Bản đủ khả năng khiến trận đấu trở nên cân bằng và khó lường.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Nhật Bản

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Depay, Gakpo.

Nhật Bản (3-4-3): Suzuki; H.Ito, Itakura, Tomiyasu; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, J.Ito, Ueda.