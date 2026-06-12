Bảng A World Cup 2026:

Link xem trực tiếp Hàn Quốc vs CH Séc:

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Hàn Quốc bước vào trận ra quân World Cup 2026 gặp CH Séc với sự tự tin đã được khôi phục sau giai đoạn chạy đà ấn tượng. Đội bóng xứ Kim chi từng khởi đầu năm 2026 không suôn sẻ khi thua Bờ Biển Ngà 0-4, rồi tiếp tục nhận thất bại 0-1 trước Áo trong loạt giao hữu tháng 3.

Son Heung-Min và các đồng đội chạm trán CH Séc trận ra quân World Cup 2026 - Ảnh: Thesun

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hong Myung-Bo đã kịp lấy lại nhịp thi đấu trước thềm World Cup. Hàn Quốc thắng đậm Trinidad & Tobago 5-0 trong trận giao hữu đầu tiên trên đất Mỹ, với cú đúp của Son Heung-Min cùng các pha lập công của Cho Gue-Sung và Hwang Hee-Chan. Sau đó, họ tiếp tục đánh bại El Salvador với tỷ số tối thiểu, qua đó có bước chuẩn bị tích cực trước màn so tài quan trọng với CH Séc.

Ở chiều ngược lại, CH Séc giành vé tới Bắc Mỹ sau hành trình play-off đầy căng thẳng, khi lần lượt vượt qua CH Ireland và Đan Mạch trên chấm luân lưu. Đội bóng của HLV Miroslav Koubek cũng có hai trận giao hữu tốt khi thắng Kosovo 2-1 và Guatemala 3-1.

Dù vậy, Hàn Quốc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm World Cup và những ngôi sao như Son Heung-Min, Hwang Hee-Chan.

Đội hình dự kiến CH Séc vs Hàn Quốc

CH Séc (3-4-2-1): Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Cerv, Soucek, Sojka; Sulc, Hlozek; Schick

Hàn Quốc (3-4-3): Kim Seung-gyu; Lee Ki-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom; Kim Moon-hwan, Kim Jin-gyu, Paik Seung-ho, Castrop; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung; Son Heung-min