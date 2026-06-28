Link xem trực tiếp Jordan vs Argentina:
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV9 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/jordan-argentina-6a3b8fafbdb0bfd5f9ac98f8?event=eventtv&type=highlight
Đội hình dự kiến:
Jordan (3-4-2-1): Abulaila; Al-Arab, Nasib, Abu Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Al-Tamari, Al-Mardi; Olwan.
Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Simeone, Paredes, Palacios, Lo Celso; Flaco Lopez, Julian Alvarez.