Link xem trực tiếp Mỹ vs Bỉ:

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Sau khi hai đồng chủ nhà Canada và Mexico lần lượt dừng bước, Mỹ trở thành trung tâm của World Cup 2026.

Câu chuyện không hoàn toàn là cơ hội đi tiếp của Mỹ, đội thi đấu rất ấn tượng với Mauricio Pochettino. Cuộc chiến với Bỉ được chú ý khi FIFA bỏ án treo giò với Folarin Balogun.

Một quyết định khiến UEFA chỉ trích FIFA. Đồng thời, Liên đoàn Bỉ cho biết khiếu nại vụ việc.

Đội hình dự kiến:

Mỹ (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.