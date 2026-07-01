Link xem trực tiếp Mỹ vs Bosnia & Herzegovina:

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Mỹ bước vào trận gặp Bosnia & Herzegovina với sự tự tin lớn sau vòng bảng ấn tượng tại World Cup 2026. Đội chủ nhà giành ngôi nhất bảng D, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, Mỹ cho thấy lối chơi giàu tốc độ, chủ động pressing và khả năng tạo áp lực tốt. Chiến thắng 4-1 trước Paraguay cùng trận thắng 2-0 trước Australia là minh chứng cho sức mạnh tấn công của đội bóng xứ cờ hoa. Dù thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt cuối, màn trình diễn tổng thể của Mỹ vẫn đủ thuyết phục.

Bosnia & Herzegovina lại mang đến câu chuyện khác. Đội bóng châu Âu giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt, cho thấy sự lì lợm và tinh thần chiến đấu đáng nể. Họ không được đánh giá cao bằng Mỹ, nhưng hoàn toàn có thể gây khó nếu chơi phòng ngự chặt và chờ phản công.

Dù vậy, xét về lợi thế sân nhà, chiều sâu đội hình và tốc độ triển khai bóng, Mỹ vẫn nhỉnh hơn. Nếu kiểm soát tốt cảm xúc ở trận knock-out, đội chủ nhà có nhiều cơ hội giành chiến thắng để tiến vào vòng 1/8.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ (4-3-3): Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Balogun, Pulisic.

Bosnia & Herzegovina (4-2-3-1): Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic, Kolasinac; Krunic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko.