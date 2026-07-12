Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh:

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World Cup 2026 đang tạo ra những hình ảnh và khoảnh khắc đi vào lịch sử. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những gì diễn ra trên sân cỏ.

Tuy nhiên, có những sự kiện vượt ra ngoài khía cạnh thể thao thuần túy. Có nhiều cách để lại dấu ấn khó phai trong ký ức tập thể của người hâm mộ.

Na Uy và Anh đều có thừa tài năng để nâng cao chiếc cúp vô địch vào ngày 19/7.

Dù kết quả thế nào, cả hai đội tuyển đều đã để lại dấu ấn của mình tại giải đấu Bắc Mỹ, từ sân cỏ đến những màn trình diễn ngoạn mục trên khán đài và cách họ ăn mừng sau mỗi trận đấu.

Nền văn hóa âm nhạc của Anh nổi tiếng trên toàn thế giới, kết hợp với “The Viking Row” – chèo những con thuyền khổng lồ – của Na Uy. Ấn tượng nhất là màn ăn mừng, với Erling Haaland đánh trống, sau trận thắng Brazil 2-1.

Cả thế giới đang chờ bữa tiệc bóng đá và văn hóa mà Anh cùng Na Uy mang lại trên sân Hard Rock.

Đội hình dự kiến:

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berge, Berg, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Harry Kane.

(Nguồn: VTV)