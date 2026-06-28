Link xem trực tiếp Nam Phi vs Canada:
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Đội hình dự kiến:
Nam Phi (4-5-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mokoena, Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.
Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed; David, Larin.
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