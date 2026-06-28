Link xem trực tiếp Nam Phi vs Canada:

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV10 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/nam-phi-canada-6a3e0ba081c793f1481a34c5?event=eventtv&type=highlight

Đội hình dự kiến:

Nam Phi (4-5-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mokoena, Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed; David, Larin.