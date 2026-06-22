Link xem trực tiếp New Zealand vs Ai Cập

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Cặp đấu khó lường - Ảnh: T.T

Lúc này, hàng công Ai Cập không còn phụ thuộc vào khả năng săn bàn Salah. Omar Marmoush, Ziko hay Ashour sẵn sàng san sẻ trách nhiệm xé lưới đối phương.

Qua những gì mà New Zealand và Ai Cập thể hiện ở trận mở màn, trận thư hùng ở BC Place hứa hẹn diễn ra hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

New Zealand: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood

Ai Cập: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Attia, Lasheen; Salah, Ashour, Ziko; Marmoush.