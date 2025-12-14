HLV Mai Đức Chung thừa nhận Indonesia tiến bộ nhờ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng tuyển nữ Việt Nam rất tự tin giành chiến thắng ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 33.
Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Indonesia
Link xem trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html
Link xem trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/bong-da-nu-viet-nam-indonesia-693d898f2faff8d3d79ab6ee?event=event&type=highlight
Đội hình dự kiến
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Diễm My, Hoàng Loan, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến.
Nữ Indonesia: Masykuroh, Riski, Rumbewas, Aulia, Binsbarek, Nurrohmah, Octaviani, Warps, Maeisyaroh, Awi, Hutapea.
HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết với mục tiêu đánh bại Indonesia, vào chung kết SEA Games 33.