Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Indonesia

Link xem trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html 

Link xem trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/bong-da-nu-viet-nam-indonesia-693d898f2faff8d3d79ab6ee?event=event&type=highlight 

592771981_1589566482403658_8678524310809514952_n.jpg
Các cầu thủ nữ Việt Nam đang có tinh thần tốt - Ảnh: V.A

Đội hình dự kiến 

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Diễm My, Hoàng Loan, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến.

Nữ Indonesia: Masykuroh, Riski, Rumbewas, Aulia, Binsbarek, Nurrohmah, Octaviani, Warps, Maeisyaroh, Awi, Hutapea.