Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Myanmar

Link xem trên VTVgo:  https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html 

Link xem trên FPT Play:  https://fptplay.vn/su-kien/bong-da-nu-viet-nam-myanmar-6937e8e9c3c62c49375ae4c9?event=event&type=highlight 

594898394_1160802629544623_1812280679202851016_n.jpg
Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng - Ảnh: VFF

Đội hình dự kiến 

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Kim Yên, Diễm My, Thái Thảo, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như, Hải Yến.

Nữ Myanmar: Myo Mya Mya Nyein, May Thet Mon Myint, Phyu Phwe, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Naw Htet Htet Wai, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun, Yuper Khin, Lin Lae Oo, Win Theingi Tun.