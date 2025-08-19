Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025:

Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan:

Thời gian: 16h30, ngày 19/8/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025)

Địa điểm: Lạch Tray, Hải Phòng

Trực tiếp: FPT Play, VTV5, VietNamNet.vn

Link tường thuật trực tiếp: Đang cập nhật...

Link xem trực tiếp trên Youtube: Đang cập nhật...

ĐT nữ Việt Nam vừa thất bại 1-2 trước U23 nữ Australia ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2025. Dù đã rất nỗ lực, nhưng trước đối thủ các cô gái Australia vượt trội về thể hình và lối chơi, các học trò HLV Mai Đức Chung sớm nhận 2 bàn thua trong hiệp 1 và chỉ gỡ được một bàn ở cuối trận.

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 ở vòng bảng - Ảnh: Anh Đức

Kết quả này buộc Việt Nam bước vào trận tranh HCĐ với Thái Lan - đối thủ từng chạm trán ngay vòng bảng và hiểu rõ lối chơi của chúng ta.

Khả năng ghi bàn tiếp tục là điểm yếu lớn của tuyển nữ Việt Nam, bởi nếu tận dụng tốt cơ hội trước Australia, kịch bản trận đấu có thể đã khác.

Trong khi đó, Thái Lan cũng bộc lộ nhiều hạn chế sau bán kết gặp Myanmar, tạo cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung tìm phương án khai thác. Tuy vậy, việc giành HCĐ hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội của các cô gái Việt Nam.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn

Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista.

Video nữ Việt Nam 1-0 nữ Thái Lan:

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn