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Croatia bước vào trận gặp Panama ở lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 với áp lực phải thắng. Sau thất bại 2-4 trước Anh, đội bóng áo ca-rô không còn nhiều lựa chọn nếu muốn tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng 1/16.

Panama vs Croatia

Với Croatia, việc bị loại sớm sẽ là cú sốc lớn, nhất là khi họ từng vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022. Dù hàng thủ bộc lộ nhiều vấn đề trước Anh, đội bóng của HLV Zlatko Dalic vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng gờm khi ghi được 2 bàn.

Điểm tựa lớn nhất của Croatia là kinh nghiệm. Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic và Andrej Kramaric vẫn là những gương mặt có thể tạo khác biệt trong các trận đấu căng thẳng.

Panama cũng rơi vào thế khó sau trận thua Ghana 0-1. Đại diện CONCACAF phòng ngự khá kiên cường nhưng thiếu ý tưởng ở mặt trận tấn công. Nếu tiếp tục trắng tay, cơ hội đi tiếp của họ gần như khép lại.

Trận đấu vì thế hứa hẹn căng thẳng, nhưng Croatia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh và chiều sâu đội hình.

Đội hình dự kiến Panama vs Croatia

Panama (4-4-2): Mosquera; Blackman, Rodriguez, Barcenas, Farina; Ramos, Martinez, Harvey, Murillo; Andrade, Waterman

Croatia (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Vlasic, Baturina; Kramaric