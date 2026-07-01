Link xem trực tiếp Pháp vs Maroc:

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Pháp đối đầu Maroc lúc 3h00 ngày 10/7 tại tứ kết World Cup 2026 trên sân Gillette. Đây là màn so tài đáng chú ý khi ứng viên vô địch Les Bleus chạm trán đại diện châu Phi đầy khó chịu.

Về lực lượng, Pháp được đánh giá nhỉnh hơn nhờ dàn cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm. Mbappe vẫn là đầu tàu trên hàng công, hỗ trợ bởi Dembele, Olise và Barcola. Đội bóng của HLV Deschamps đang duy trì phong độ ấn tượng với 5 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Dù vậy, Maroc không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Họ vẫn bất bại tại giải, từng vượt qua Hà Lan và thắng đậm Canada. Hàng thủ chắc chắn cùng tinh thần chiến đấu cao giúp Morocco trở thành ẩn số nguy hiểm.

Trận đấu này cũng gợi lại bán kết World Cup 2022, nơi Pháp thắng 2-0. Tuy nhiên, lần tái đấu này hứa hẹn khó khăn hơn cho Les Bleus.

Tình hình lực lượng Pháp vs Maroc

Pháp: Marcus Thuram chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn.

Maroc: Có lực lượng mạnh nhất.

Phong độ Pháp vs Maroc

Phong độ Pháp: Trong 5 trận gần nhất, Pháp toàn thắng. Ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Phong độ Maroc: Trong 5 trận gần nhất, Maroc thắng 3 và hòa 2 nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức. Ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua.

Lịch sử đối đầu: Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp thắng 3 và hòa 2. Maroc chưa từng đánh bại Les Bleus.

Đội hình dự kiến Pháp vs Maroc

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Maroc: Bounou; Hakimi, Halhal, Diop, Mazraoui; Bouaddi, Aynaoui; Diaz, Ounahi, Khannouss; Rahimi.