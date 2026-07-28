Link xem trực tiếp Philippines vs Myanmar:

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Philippines bước vào cuộc đối đầu với Myanmar ở bảng B ASEAN Cup 2026 trong tâm thế cửa trên sau chiến thắng 5-1 ở màn so tài giữa hai đội hồi tháng trước.

Tuy nhiên, “Azkals” không có lực lượng mạnh nhất khi thiếu hai anh em Jefferson Tabinas, Paul Tabinas cùng đội trưởng Amani Aguinaldo, khiến hàng thủ suy giảm đáng kể về kinh nghiệm và khả năng tổ chức.

Bù lại, người hâm mộ đang chờ màn ra mắt của Angelo Bruckner, cựu học viên Bayern Munich từng khoác áo U19 Đức, được kỳ vọng mang đến nguồn năng lượng mới.

Trong khi đó, Myanmar vừa thua ngược Malaysia 1-2 ngay trên sân nhà nhưng đã cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen.

Bị dồn vào thế buộc phải có điểm nếu còn muốn nuôi hy vọng đi tiếp, Myanmar nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với cường độ cao và lối chơi quyết liệt.

Đội hình dự kiến:

Philippines: Kammeraad; Rosquillo, Roblico, Sato, Bruckner, Woods, Kekkonen, Mrowka, Reyes, Bugas, Gayoso.

Myanmar: Sann Sat Naing; Phone Khant, Zayar Lin, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Mg Mg Lwin, Min Maw Oo, Soe Min Oo, Than Paing, Win Naing Tun.

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