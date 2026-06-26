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Senegal bước vào trận gặp Iraq ở lượt cuối bảng I World Cup 2026 trong thế không còn đường lùi. Sau hai thất bại trước Pháp và Na Uy, đại diện châu Phi vẫn đứng thứ ba nhờ hiệu số tốt hơn Iraq, nhưng cơ hội đi tiếp chỉ còn rất mong manh.

Với thể thức mới của World Cup 2026, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16. Vì vậy, Senegal buộc phải thắng, thậm chí cần thắng đậm để cải thiện hiệu số và cạnh tranh với các bảng khác.

Dù trắng tay sau hai lượt trận, Senegal vẫn để lại tín hiệu tích cực hơn Iraq. Họ ghi được 2 bàn vào lưới Na Uy và sở hữu những mũi tấn công tốc độ như Mane, Jackson hay Sarr. Tuy nhiên, hàng thủ lại là vấn đề lớn khi đã thủng lưới 6 bàn.

Phía bên kia, Iraq rơi vào tình cảnh khó hơn nhiều. Đại diện châu Á thua Na Uy 1-4, thua Pháp 0-3 và đang có hiệu số rất bất lợi. Muốn tạo phép màu, Iraq không chỉ phải thắng Senegal mà còn cần tỷ số thật đậm.

Senegal được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thể lực, tốc độ và chất lượng tấn công.

Đội hình dự kiến Senegal vs Iraq

Senegal (4-3-3): Mory Diaw; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane.

Iraq (4-2-3-1): Jalal Hassan; Hussein Ali, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Osama Rashid; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Mohanad Ali.