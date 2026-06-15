Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Cape Verde:

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Sau 3 kỳ liên tiếp không vượt qua được vòng 1/8, Tây Ban Nha bước vào World Cup 2026 với tư cách nhà ĐKVĐ EURO.

Tây Ban Nha đến Bắc Mỹ với chuỗi 31 trận bất bại tại các giải đấu chính thức – kỷ lục họ chia sẻ cùng đội tuyển Italia.

Trận mở màn của “La Roja” gặp Cape Verde, đội bóng chưa từng tham dự World Cup trước đây.

Siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha là ứng viên vô địch. Trước câu hỏi về các đối thủ, Luis de la Fuente nhấn mạnh: “Trận đấu quan trọng nhất là trận gặp Cape Verde”.

De la Fuente cố gắng làm giảm bớt sự hưng phấn và quan niệm về việc được đánh giá cao hơn.

Đối với trận đấu hôm nay tại Atlanta, Opta cũng dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng – tỷ lệ 87,2% trên 25.000 lần mô phỏng, so với 4,8% cho Cape Verde và 8,1% cho một trận hòa.