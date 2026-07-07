Link xem trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia

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Hai đội sẽ tạo nên trận cầu hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Trước một Thụy Sĩ giỏi tổ chức, Colombia cần chính sự hỗn loạn có kiểm soát của Diaz để mở khóa trận đấu.

Về lý thuyết, Thụy Sĩ có đủ kinh nghiệm và cấu trúc để khiến Colombia gặp khó. Trong thế trận chặt chẽ, chính phong cách Manzambi và Luis Diaz sẽ tạo ra những khoảnh khắc định đoạt cả trận đấu.

Đội hình dự kiến

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.