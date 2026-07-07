Link xem trực tiếp Thụy Sĩ vs Colombia
Link tường thuật trực tiếp trên VietNamNet
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/
Trước một Thụy Sĩ giỏi tổ chức, Colombia cần chính sự hỗn loạn có kiểm soát của Diaz để mở khóa trận đấu.
Về lý thuyết, Thụy Sĩ có đủ kinh nghiệm và cấu trúc để khiến Colombia gặp khó. Trong thế trận chặt chẽ, chính phong cách Manzambi và Luis Diaz sẽ tạo ra những khoảnh khắc định đoạt cả trận đấu.
Đội hình dự kiến
Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.
Colombia (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; James Rodriguez, Suarez, Luis Diaz.