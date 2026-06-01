Link xem trực tiếp Tunisia vs Hà Lan:

Link xem trực tiếp trên VTV2: https://vtvgo.vn/channel/vtv2-1,2.html

Link xem trực tiếp trên VTV10 (giọng Nam Bộ): https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/tunisia-ha-lan-6a39485888506b5326268b60?event=eventtv&type=highlight

Đội hình dự kiến:

Tunisia (4-1-2-3): Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri; Slimane, Hannibal; Chaouat, Saad, Mastouri.

Hà Lan (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo.