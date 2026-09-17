Link tường thuật trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Kuwait:

https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-nu-viet-nam-vs-nhat-ban-17h30-ngay-17-9-2556159.html

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Trận thua Đài Loan (Trung Quốc) ngày ra quân khiến hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 2026 gặp rất nhiều khó khăn. Tại lượt thứ 2 tại bảng E, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đối đầu Nhật Bản, trong khi Thái Lan gặp Đài Loan (Trung Quốc).

Tuyển nữ Việt Nam gần như chắc chắn chơi phòng ngự phản công, thậm chí "đổ bê tông" khi đối đầu với đối thủ quá mạnh là Nhật Bản. Trước thử thách cực lớn, HLV Hoàng Văn Phúc bên cạnh những động viên, cũng yêu cầu toàn đội có sự tập trung, tuân thủ chiến thuật để có kết quả tốt nhất.