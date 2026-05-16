Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia

Thời gian: 00h00 ngày 17/5/2026

Địa điểm: King Abdullah Sports City Training (Pitch A), Jeddah, Saudi Arabia

Giải đấu: Bán kết U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam đang sống trong những ngày đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá trẻ nước nhà. Màn ngược dòng cảm xúc thắng U17 UAE 3-2 giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland dẫn đầu bảng C, giành vé vào tứ kết U17 châu Á và lần đầu tiên đoạt suất dự U17 World Cup.

U17 Việt Nam tựng hạ U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026 - Ảnh: VFF

Đối thủ của U17 Việt Nam ở vòng knock-out là U17 Australia, đội nhì bảng D. Đây được xem là cặp đấu đầy duyên nợ bởi hai đội vừa gặp nhau tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Khi đó, “chiến binh trẻ sao vàng” xuất sắc thắng ngược 2-1 dù đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực.

Lối chơi giàu kỷ luật cùng khả năng phản công tốc độ đang trở thành vũ khí lợi hại của U17 Việt Nam. Trong khi đó, U17 Australia cho thấy nhiều bất ổn ở hàng thủ và thường gặp khó khi bị pressing liên tục.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE

