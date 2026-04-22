Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia

Thời gian: 19h30 ngày 22/4/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia

Giải đấu: Giải U17 Đông Nam Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360

Không bất ngờ khi U17 Australia được xem là đối thủ đáng gờm nhất tại giải năm nay. Đội bóng trẻ xứ Chuột túi thể hiện phong độ hủy diệt với 3 chiến thắng tuyệt đối, ghi tới 15 bàn mà không để lọt lưới. Sức mạnh thể chất cùng lối chơi trực diện là vũ khí lợi hại của họ.

U17 Việt Nam gặp thử thách lớn khi đối đầu U17 Australia ở bán kết

Tuy nhiên, U17 Việt Nam không phải cái tên dễ bị khuất phục. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã chứng minh năng lực bằng những màn trình diễn chắc chắn và hiệu quả trước các đối thủ khó chơi. Khả năng phối hợp nhỏ, linh hoạt trong tấn công giúp họ tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Dù gặp bất lợi về thời gian nghỉ và thể hình, U17 Việt Nam vẫn có thể tạo nên bất ngờ nếu duy trì được sự gắn kết, kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội trong trận bán kết quan trọng.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.