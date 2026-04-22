Nhận định trước trận

U17 Australia bước vào vòng bán kết với tư cách ứng viên số một cho chức vô địch sau màn trình diễn hoàn hảo ở vòng bảng. Ba trận toàn thắng, ghi 15 bàn và không thủng lưới là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của đội bóng do HLV Carl Veart dẫn dắt. Lối chơi của họ dựa nhiều vào thể lực, tốc độ và khả năng không chiến vượt trội.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland gây ấn tượng bằng lối đá kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng và khả năng kiểm soát bóng tốt trước những đối thủ mạnh như Malaysia hay Indonesia. Tinh thần thi đấu tự tin chính là điểm tựa lớn.

Dù bị đánh giá thấp hơn và có ít thời gian hồi phục, U17 Việt Nam vẫn có quyền hy vọng nếu phát huy đúng sở trường và giữ được sự tập trung cần thiết.