Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia: Đội hình ra sân mạnh nhất Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026, sân PVF, lúc 19h hôm nay (30/11).

Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

Thời gian: 19h00, hôm nay 30/11/2025

Giải đấu: Bảng C, Vòng loại U17 châu Á 2026

Địa điểm: SVĐ PVF

Dẫn đầu bảng C trước lượt trận cuối giúp U17 Việt Nam có tâm thế thoải mái hơn U17 Malaysia, khi chỉ cần hòa là đạt mục tiêu. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ đông đảo từ khán giả càng giúp đoàn quân HLV Cristiano Roland thêm tự tin.

U17 Việt Nam nắm trong tay quyền tự quyết - Ảnh: SN

Xét về thống kê, U17 Việt Nam đang gây ấn tượng với chuỗi trận giữ sạch lưới, nhưng cần thừa nhận rằng các đối thủ đã gặp chưa tạo sức ép đáng kể lên hàng thủ chủ nhà.

U17 Malaysia mang tới thách thức lớn hơn nhiều nhờ khả năng tấn công biến hóa, phối hợp tốt cả trung lộ lẫn hai biên. Ngòi nổ nguy hiểm nhất là Iman Danish - cầu thủ đã ghi 7 bàn sau 4 trận, sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm sắc bén. Ngoài ra, Alif Ashraf cũng là mối đe dọa thường trực.

Điều này đòi hỏi hàng thủ U17 Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ, bởi chỉ một khoảnh khắc lơ là có thể phải trả giá đắt trước đối thủ giàu tính đột biến.

Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách.

U17 Malaysia: Hamim, Ezzery, Amirul, Darwis, Nurikhwan, Syaker, Akmal, Taufiquul, Ahmad Yusuf, Iman Danish, Alif Ashraf.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận cuối

