U17 Việt Nam bước vào trận “chung kết bảng” với U17 Malaysia cùng lợi thế lớn khi đang dẫn đầu bảng C và chỉ cần một kết quả hòa để giành quyền đi tiếp.

Bên cạnh ưu thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, thầy trò HLV Cristiano Roland còn gây ấn tượng với hành trình bất bại và thành tích giữ sạch lưới sau 4 lượt trận. Tuy vậy, những con số ấy chưa phản ánh hết thực lực bởi các đối thủ trước đó không quá mạnh trong khâu tấn công.

U17 Malaysia mới thực sự là thử thách đúng nghĩa với lối chơi tấn công đa dạng và khả năng triển khai bóng tốc độ. Iman Danish – chân sút đã ghi 7 bàn sau 4 trận - là mối đe dọa lớn nhất cho hàng thủ đội chủ nhà. Bên cạnh đó, Alif Ashraf cũng là mũi công tạo đột biến cao.

Vì vậy, hệ thống phòng ngự U17 Việt Nam cần giữ sự tập trung tối đa, tránh chủ quan nếu muốn hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.