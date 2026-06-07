Thông tin trận đấu U19 Việt Nam vs U19 Indonesia

Thời gian: 20h ngày 7/6/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: North Sumatra, North Sumatra, Indonesia

Giải đấu: Giải U19 Đông Nam Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360

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Trận U19 Indonesia gặp U19 Việt Nam được xem như “chung kết bảng A” giải U19 Đông Nam Á 2026. Sau hai lượt trận, cả hai đội đều toàn thắng và chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đang xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn, nên chỉ cần hòa là giành vé trực tiếp vào bán kết.

U19 Việt Nam (áo trắng) cần 1 điểm trước U19 Indonesia để giữ ngôi đầu bảng A - Ảnh: AFF

Lợi thế ấy không đồng nghĩa với sự dễ dàng. U19 Indonesia có điểm tựa sân nhà và chắc chắn không muốn đặt số phận vào việc so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Đội bóng xứ vạn đảo vận hành sơ đồ 3-4-3, kết hợp giữa cầu thủ bản địa và một số gương mặt nhập tịch, giúp họ chơi mạnh mẽ ở cả phòng ngự lẫn tấn công.

Với U19 Việt Nam, nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ được sự tỉnh táo. Hàng thủ cần đặc biệt cảnh giác với tốc độ ở hai biên và khả năng tổ chức của tuyến giữa U19 Indonesia. Nếu không cuốn vào sức ép từ khán đài, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi có cơ hội lớn để giành ít nhất 1 điểm, qua đó vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Đội hình dự kiến U19 Việt Nam vs U19 Indonesia

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Việt Anh, Tấn Dũng, Duy Khang, Gia Hưng, Văn Khánh, Đức Vũ, Công Hậu, Văn Bách.

U19 Indonesia: Dafa Al Gasemi, Raditya Raharjo, Putu Panji, Timothy Baker, Fabio Azkairawan, Muhammad Isfandyar, Evandra Florasta, Welber Jardim, Irpan Siregar, Dimas Adi, Reno Salampessy.

Highlights U19 Việt Nam 5-0 U19 Myanmar:

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