U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc cùng hướng đến những mục tiêu cao nhất khi chạm trán nhau trong trận tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Ravshan Khaydarov, HLV trưởng U23 Uzbekistan, không che giấu tham vọng giành chức vô địch bóng đá trẻ châu Á.

U23 Trung Quốc muốn viết tiếp lịch sử. Ảnh: AFC

Phía bên kia, HLV Antonio Puche kỳ vọng U23 Trung Quốc tiếp tục làm nên lịch sử của chính mình với tấm vé vào bán kết.

“Chúng tôi sẽ có trận đấu quan trọng nhất từ ​​trước đến nay trên hành trình chinh phục giải đấu”, ông Khaydarov tuyên bố.

Ở tứ kết, U23 Uzbekistan không có Nurlan Ibraimov vì án treo giò. Dù vậy, Khaydarov nhấn mạnh ông có giải pháp để thay thế.

U23 Trung Quốc chỉ ghi 1 bàn thắng ở vòng bảng U23 châu Á. Ngược lại, họ đang là đội duy nhất có thành tích giữ sạch lưới.

“Đối với chúng tôi, việc có mặt ở đây rất quan trọng, đó là giấc mơ của đội”, HLV Puche nói trước trận.

“Chúng tôi rất có tổ chức, các cầu thủ rất tập trung. Nếu có điều gì cần cải thiện, thì đó là vấn đề duy nhất chúng tôi gặp phải ở vòng bảng là khâu tấn công, nơi chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng”.

