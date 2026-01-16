Link xem trực tiếp U23 Nhật Bản vs U23 Jordan:

https://tv360.vn/tv/tv360-11?ch=9958&ev=76988&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html

https://vtvgo.vn/channel/vtv-can-tho-1,6.html

Link tường thuật của VietNamNet:

https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-u23-nhat-ban-vs-u23-jordan-tu-ket-u23-chau-a-2482331.html

U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn - Ảnh: AFC

Đội hình dự kiến

U23 Nhật Bản (4-2-3-1): Araki; Sekitomi, Ichihara, Nagano, Mori; Ozeki, Kawai; Yokoyama, Sato, Kume; Nwadike.

U23 Jordan (4-3-3): Al Faluji, Ali Ahmad Ali, Saleh Mohammad, Mahmoud Mohammad, Hashem Zaid, Ayham Zeya, Abdallah, Ahmad Ayman, Fahid, Khaldoon Mohammad, Odeh.

U23 Việt Nam tung mọi tuyệt chiêu để có thể đánh bại U23 UAE trong 90 phút ở cuộc đọ sức lúc 22h30 ngày 16/1, đoạt vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Với ngôi đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, U23 Việt Nam 'né' được ĐKVĐ U23 Nhật Bản ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, nhưng gặp U23 UAE cũng là một thử thách lớn.

Đội bóng Tây Á có thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua ở vòng bảng, vào tứ kết với vị trí nhì bảng B. So với U23 Việt Nam, U23 UAE vượt trội về thể hình, thể lực, sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch cũng như các tài năng trẻ đang được đầu tư đặc biệt.

Dù không đạt phong độ cao nhất ở giải lần này, nhưng U23 UAE vẫn được được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Marcelo Broli nghiên cứu rất kỹ về đối thủ trong trận tứ kết, sau những gì mà U23 Việt Nam gây bất ngờ tại vòng bảng.

