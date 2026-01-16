Giành ngôi đầu bảng A, U23 Việt Nam tránh được U23 Nhật Bản, nhưng U23 UAE cũng rất đáng gờm tại vòng tứ kết, thưa ông?

Chuyên gia Phan Anh Tú: - Tôi cho rằng 8 đội vào tới tứ kết VCK U23 châu Á 2026 đội nào cũng mạnh. Vì vậy, chúng ta cần xác định bất cứ đối tượng nào xuất hiện ở vòng knock-out không đơn giản và cơ hội đi tiếp là 50/50. Điều quan trọng là phong độ, chiến thuật tốt của mỗi đội bóng.

So với đối thủ U23 UAE, U23 Việt Nam có những ưu thế gì?

- Với U23 Việt Nam, lợi thế của chúng ta là quen với việc gặp các đội Tây Á. U23 Việt Nam thắng hai đội Tây Á một cách ngoạn mục ở vòng bảng. Về mặt tâm lý, các cầu thủ Việt Nam không có gì phải lo ngại. Khi có tâm lý tốt, chúng ta có thể làm được mọi chuyện.

U23 Việt Nam chơi tự tin trước các đối thủ mạnh. Ảnh: AFC

Còn đối thủ UAE thì sao, thưa ông Phan Anh Tú?

- U23 UAE tôn trọng U23 Việt Nam, nên chắc chắn họ nghiên cứu chúng ta rất kỹ, vì thế ở trận tứ kết không đơn giản chút nào với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Khi U23 Việt Nam thắng U23 Jordan và đặc biệt là U23 Saudi Arabia, U23 UAE có sự đề phòng cao, không còn đánh giá chúng ta là đối thủ bình thường. U23 UAE rất tập trung cho trận đấu sắp tới. Đây là thử thách lớn với U23 Việt Nam.

So với vòng bảng, U23 Việt Nam cần chuẩn bị như thế nào cho các trận đấu ở vòng knock-out, trước mắt là trận gặp U23 UAE ở tứ kết?

- Tôi tin là U23 Việt Nam làm tốt nhất khả năng của mình trong trận tứ kết. Chúng ta đang có vận, khí thế tốt, với lối chơi đã được định hình về mặt tổ chức, chiến thuật, nên điều tiết nhịp độ trận đấu, khả năng làm chủ thế trận.

U23 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công phù hợp với tố chất con người, và tính hiệu quả đã chứng minh được ở những trận đấu vừa qua. Nhân sự trong tay HLV Kim Sang Sik cũng đồng đều nên khi thay người có sự linh hoạt, hợp lý và tạo nên bất ngờ cho đối phương.

HLV Kim Sang Sik có những quyết định thay người rất hợp lý. Ảnh: AFC

Tại vòng bảng, U23 Việt Nam có cách đá khác nhau trước từng đối thủ. Còn ở trận tứ kết, sự nhập cuộc của đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ như thế nào là hợp lý, thưa ông?

- U23 Việt Nam có khả năng kiểm soát bóng tốt, tìm được cách kiểm soát trận đấu, cự ly đội hình, khả năng giữ bóng, bên cạnh đó có những cá nhân xuất sắc ở một số khoảnh khắc hay thời điểm thay người.

Vấn đề là mỗi đối thủ khi gặp U23 Việt Nam lại có cách tiếp cận khác nhau. Chẳng hạn như trận ra quân tại vòng bảng, U23 Jordan họ không có sự đánh giá đúng về sức mạnh của U23 Việt Nam dẫn đến thất bại. Hai trận sau thì các đối thủ ở tình thế không còn gì để mất, nên phải dồn lên để tấn công.

Với sự tiếp cận của đối thủ như vậy thì U23 Việt Nam cũng có cách đá của mình. Còn ở trận tứ kết cách tiếp cận của U23 UAE như thế nào chúng ta phải nghiên cứu, tính toán.

Một vấn đề cũng cần được U23 Việt Nam lưu ý là thống kê ở trận gặp U23 Saudi Arabia, đội chủ nhà có tỉ lệ kiểm soát bóng cao, số lần dứt điểm hơn 20 cú sút, chúng ta phải rất thận trọng. Hôm đó thủ môn Trung Kiên có thể xuất thần, khả năng tận dụng cơ hội của đối thủ chưa cao, nhưng trận tứ kết khó nói trước.

Việc U23 Việt Nam có 7 cầu thủ dính thẻ vàng có phải là một vấn đề lo lắng với HLV Kim Sang Sik?

- Nếu cứ lo thì làm sao chúng ta chơi tốt được. Tôi nghĩ U23 Việt Nam cứ thoải mái chơi bóng, đánh bại U23 UAE rồi tính tiếp ở trận bán kết.

Đình Bắc sẵn sàng "xé lưới" U23 UAE. Ảnh: AFC

Theo ông, những yếu tố nào giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng trận này?

- U23 Việt Nam hiện tại làm tốt về khâu kiểm soát bóng, tự tin. Khi chúng ta gặp đối thủ đá pressing tầm cao nhưng các cầu thủ vẫn kiểm soát thế trận, hạn chế khả năng tấn công của đối phương, đồng thời mở ra những đường phản công hay. Ngoài ra, tính đoàn kết, kỷ luật cũng là điểm mạnh của U23 Việt Nam. Các đội bóng Tây Á không thể bằng chúng ta được.

Ông dự đoán thế nào về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam?

- Nhìn chung trận gặp U23 UAE cơ hội là 50-50. Cách tiếp cận của U23 UAE như nào khi họ tôn trọng U23 Việt Nam là điều mà U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị để đối phó. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng phải tính đến khả năng phải bước vào 2 hiệp phụ hoặc đá luân lưu.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn