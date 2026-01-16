Toan tính của HLV Kim Sang Sik

Tương tự như khi đấu với U23 Saudi Arabia, điều ông Kim Sang Sik e ngại nhất ở U23 UAE là thể lực. Vì thế chiến lược gia người Hàn Quốc phải có những toan tính nhằm giúp U23 Việt Nam không rơi vào thế đua sức với đối thủ Tây Á.

Muốn thế, điều đầu tiên HLV Kim Sang Sik sẽ phải phân bổ lực lượng một cách hợp lý nhất thay vì dốc toàn lực ngay từ đầu trận, trước khi có những điều chỉnh kế tiếp.

HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục có những tha đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

Ở trận thắng Saudi Arabia, điều này đã từng diễn ra khi U23 Việt Nam xuất phát với đội hình có nhiều thay đổi trên hàng công khiến đội chủ nhà bất ngờ trước khi kết liễu bằng siêu phẩm của Đình Bắc - người chỉ được tung vào sân khi hiệp 2 bắt đầu.

Điều chỉnh của ông Kim Sang Sik

Điều chỉnh đầu tiên mà HLV Kim Sang Sik đưa ra nhiều khả năng nằm ở hành lang cánh phải của U23 Việt Nam: Anh Quân được lựa chọn đá từ đầu thay vì là Minh Phúc như thường lệ.

Thay đổi này xuất phát ở chỗ, từ đầu giải đến nay, Minh Phúc nằm trong số những cầu thủ phải “cày ải” nhiều nhất bên phía U23 Việt Nam. Thế nên cần phải có tính toán nhằm đảm bảo an toàn cho đôi chân của cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế CLB CAHN.

Những thay đổi này nhằm giúp U23 Việt Nam gây bất ngờ và chiến thắng

Ngoài sự điều chỉnh trên, khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ dùng Lê Phát và Ngọc Mỹ đá cặp cùng Văn Khang trên hàng công với mục đích phá sức U23 UAE trong hiệp 1.

Lựa chọn này bên cạnh mục đích nói trên còn khiến U23 UAE bất ngờ, bởi chắc chắn đội bóng Tây Á dành nhiều sự quan tâm cho Đình Bắc hơn là Ngọc Mỹ hay Lê Phát ở trận tứ kết diễn ra lúc 22h30 tối nay.

Ngoài ra, thuyền trưởng U23 Việt Nam cân nhắc tung Quốc Cường thay cho Xuân Bắc nơi hàng tiền vệ. Phần còn lại như vị trí thủ môn, các trung vệ được giữ nguyên như phần lớn thời gian hành trình U23 châu Á.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Anh Quân, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Thái Sơn, Quốc Cường, Ngọc Mỹ, Lê Phát, Văn Khang

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn