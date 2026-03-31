Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc:

Thời gian: 18h35 ngày 31/3/2026

Địa điểm: SVĐ Tây An

Giải đấu: CFA Team China 2026

Trực tiếp: FPT Play

U23 Việt Nam tiếp tục hành trình thử nghiệm tại CFA Team China 2026 với trận đấu cuối gặp chủ nhà - U23 Trung Quốc, nơi mục tiêu chính vẫn là kiểm nghiệm lực lượng.

HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ tiếp tục xoay tua đội hình, trao cơ hội cho những cầu thủ ít được thi đấu nhằm đánh giá toàn diện năng lực.

Dù bị đánh giá non hơn về tuổi đời và kinh nghiệm (do đa phần là các cầu thủ 20, 21 tuổi), đây lại là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh thi đấu. Trong khi đó, U23 Trung Quốc cho thấy sự nguy hiểm với lối chơi trực diện và tốc độ, đặc biệt là mũi nhọn Yuwang Xiang.

Trận đấu hứa hẹn nhiều thử thách, nhưng cũng là dịp để U23 Việt Nam hoàn thiện hệ thống và chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu dài hạn phía trước.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc

U23 Việt Nam: Đình Hai, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quang Huy, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long, Quốc Anh.

U23 Trung Quốc: Yu Jinyong, He Yiran, Peng Xiao, Yang Haoyu, Bao Shengxin, Wang Shiqin, Chen Zeshi, Wang Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Bohao, Xiang Yuwang