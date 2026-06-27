Link xem trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha

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Valverde sẽ đối đầu Lamine Yamal - Ảnh: Spade

Về phần Uruguay, họ gây thất vọng với hai trận trận hòa Saudi Arabia và Cape Verde, dù được đánh giá cao hơn.

Không còn những ngôi sao như Luis Suarez hay Edinson Cavani, đội bóng HLV Marcelo Bielsa thi đấu thiếu hiệu quả, trong khi hàng thủ cũng thường xuyên mắc sai lầm.

Đương đầu Tây Ban Nha với Lamine Yamal khát khao chứng tỏ mình, Uruguay sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc kiếm điểm.

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera; Varela, Gimenez, Caceres, Olivera; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Nunez, Araujo

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.