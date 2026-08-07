Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Campuchia: Giữ ngôi đầu vào bán kết Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Campuchia, thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, sân Mỹ Đình, lúc 20h00 hôm nay 7/8.

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Tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia lúc 20h00 ngày 7/8 trong trận đấu cuối cùng bảng A ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Hiện tại, Việt Nam có 7 điểm sau ba lượt trận, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới, sở hữu hiệu số +10. Trong khi đó, Campuchia đã hết cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết sau những kết quả không thuận lợi.

Với sự chênh lệch về lực lượng cùng phong độ đang lên, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, mục tiêu của đội chủ nhà không chỉ là giành chiến thắng mà còn hướng tới một màn trình diễn ổn định trước vòng bán kết.

Một kết quả có lợi sẽ giúp Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí số một, qua đó tránh phải đối đầu Thái Lan – đội bóng đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng B – ở bán kết.

Campuchia dù không còn cơ hội đi tiếp vẫn có thể gây khó khăn bằng tinh thần thi đấu quyết tâm. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần duy trì sự tập trung để hoàn tất mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Campuchia

Việt Nam: Patrik Lê Giang (1), Xuan Manh Pham (7), Thanh Chung Nguyen (16), Viet Anh Bui Hoang (20), Tien Anh Truong (15), Pham Thành Long Lê (8), Quang Hai Nguyen (19), Hoang Duc Nguyen (14), Van Vi Nguyen (3), Dinh Bac Nguyen (9), Hai Long Nguyen (18)

Campuchia: Salim Koy (1), Sovann Ouk (18), Vakhim Im (24), Dimong Sophal (3), Makara Tum (15), Ty Sa (17), Samuel Bong (8), Ogawa Yudai (6), Hikaru Mizuno (5), Sokmeng Chea (26), Soknet Hav (14)

Video bàn thắng Indonesia 0-3 Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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