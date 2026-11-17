Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Kyrgyzstan:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên kênh Youtube FPT Play: https://www.youtube.com/watch?v=N2wyzokpAVQ

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/kyrgyzstan-viet-nam-6af59776bbd580062c7cc1a8?event=event&type=highlight

Tuyển Việt Nam bước vào trận quyết đấu Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 với mục tiêu giành chức vô địch Casper Cup 2026 ngay trên sân nhà Thiên Trường.

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), thầy trò HLV Kim Sang Sik đang có 3 điểm nhưng xếp sau Kyrgyzstan do kém hiệu số bàn thắng bại.

Việt Nam vs Kyrgyzstan

Điều này đồng nghĩa Đình Bắc cùng đồng đội buộc phải thắng nếu muốn đăng quang.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam chỉ còn 20 cầu thủ sau khi Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nhật Minh và Quốc Cường trở lại CLB.

Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng phong độ của Đình Bắc được kỳ vọng tạo nên khác biệt.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Kyrgyzstan

Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Lương Chí Khải, Đức Anh, Tuấn Tài, Minh Khoa, Nhật Nam, Minh Phúc, Đình Bắc, Văn Tùng, Ngọc Sơn.

Kyrgyzstan: Pryadkin, Abdurakhmanov, Atabaev, Beksulov, Brauzman, Kichin, Kojo, Merk, Zarypbekov, Zhyrgalbek, Astanakulov.

Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn