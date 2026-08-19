Link xem trực tiếp Việt Nam vs Malaysia

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Tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân khách. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn tất mục tiêu giành vé vào trận chung kết.

Không chỉ hướng tới kết quả chung cuộc, cuộc đối đầu tại Mỹ Đình còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam từng có những kỷ niệm không vui trước Malaysia tại sân nhà. Trong quá khứ, “Hổ Mã Lai” từng gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển áo đỏ, đặc biệt ở những trận đấu mang tính quyết định.

Tuy nhiên, với khoảng cách hai bàn cùng phong độ ổn định, tuyển Việt Nam đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Hàng phòng ngự chắc chắn, khả năng chuyển trạng thái nhanh và sự tự tin sau trận lượt đi là những điểm mạnh của đội chủ nhà.

Malaysia buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng, nhưng điều đó cũng mở ra khoảng trống để Việt Nam khai thác. Nếu duy trì sự tập trung, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể bảo vệ thành quả và tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Lực lượng mạnh nhất.

Malaysia: Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt; Rodney Celvin dính chấn thương ở lượt đi.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia: Ghani, Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Danish, Aguero, Ahmad, Sumareh, Dairy Sham, Gunaland, Paulo Josue.

Phong độ & lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Phong độ Việt Nam: 5 trận gần nhất thắng 4, hòa 1, thua 0.

Phong độ Malaysia: 5 trận gần nhất thắng 3, hòa 0, thua 2.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Việt Nam toàn thắng Malaysia 5 trận.

Video bàn thắng Malaysia 0-2 Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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