Tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia với lợi thế rất lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân khách. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần duy trì sự tập trung để giành quyền vào chung kết.
Trận đấu tại Mỹ Đình còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam từng gặp nhiều khó khăn trước Malaysia trong quá khứ. Tuy nhiên, chiến thắng ở lượt đi đã giúp đội bóng áo đỏ giải tỏa áp lực và tạo sự tự tin lớn.
Malaysia buộc phải tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng đây cũng là cơ hội để Việt Nam khai thác khoảng trống bằng những pha phản công tốc độ. Với hàng thủ chắc chắn cùng lợi thế hai bàn, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ hoàn tất nhiệm vụ, giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Malaysia
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phan Tuấn Tài; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long.
Malaysia: Ghani, Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Danish, Aguero, Ahmad, Sumareh, Dairy Sham, Gunaland, Paulo Josue.
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18h55
18h45
18h35
Video CĐV Việt Nam nhuộm đỏ quảng trường sân Mỹ Đình trước trận đấu (thực hiện: Xuân Quý)
18h25
Hôm nay, ngày 19/8, đúng ngày sinh nhật của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chắc chắn chân sút trẻ của ĐT Việt Nam quyết tâm ghi bàn vào lưới của ĐT Malaysia để làm quà tặng cho chính mình và người hâm mộ bóng đá nước nhà.
18h10
18h00
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Lực lượng mạnh nhất.
Malaysia: Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt; Rodney Celvin dính chấn thương ở lượt đi.
17h55
Phong độ & lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia
Phong độ Việt Nam: 5 trận gần nhất thắng 4, hòa 1, thua 0.
Phong độ Malaysia: 5 trận gần nhất thắng 3, hòa 0, thua 2.
Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Việt Nam toàn thắng Malaysia 5 trận.