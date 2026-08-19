Link xem trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, 20h hôm nay 19/8 Link xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá giữa Việt Nam vs Malaysia hôm nay 19/8/2026, thuộc khuôn khổ lượt về vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia với lợi thế rất lớn sau chiến thắng 2-0 trên sân khách. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần duy trì sự tập trung để giành quyền vào chung kết.

Trận đấu tại Mỹ Đình còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam từng gặp nhiều khó khăn trước Malaysia trong quá khứ. Tuy nhiên, chiến thắng ở lượt đi đã giúp đội bóng áo đỏ giải tỏa áp lực và tạo sự tự tin lớn.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) giành lợi thế lớn bằng chiến thắng 2-0 trên sân khách - Ảnh: V.A

Malaysia buộc phải tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng đây cũng là cơ hội để Việt Nam khai thác khoảng trống bằng những pha phản công tốc độ. Với hàng thủ chắc chắn cùng lợi thế hai bàn, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ hoàn tất nhiệm vụ, giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phan Tuấn Tài; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long.

Malaysia: Ghani, Ahmad, Aysar Hadi, Shamsui, Danish, Aguero, Ahmad, Sumareh, Dairy Sham, Gunaland, Paulo Josue.

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