Lợi thế lớn

Chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia mang tới lợi thế lớn cho tuyển Việt Nam trong kế hoạch lấy vé chung kết ASEAN Cup 2026. Không chỉ tạo khoảng cách về tỷ số, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn có điểm tựa sân nhà ở trận lượt về và quyền chủ động trong cách tiếp cận trận đấu.

Malaysia buộc phải tấn công nếu muốn tạo ra cuộc ngược dòng trước đội chủ nhà. Điều này có lợi cho tuyển Việt Nam, nhất là khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã cho thấy khả năng chuyển trạng thái khá tốt trong những trận đấu trước đó.

Tuyển Việt Nam giành lợi thế bằng chiến thắng 2-0 trước Malaysia

Nhưng cũng chính vì thế mà trận lượt về cũng đẩy HLV Kim Sang Sik phải đối mặt với một bài toán khác về những toan tính chiến thuật và cho cả hành trình phía trước tại ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam không còn chịu sức ép phải ghi bàn bằng mọi giá, trong khi Malaysia mới là đội buộc phải làm điều này. Nếu tính toán hợp lý, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể chờ đối thủ đẩy cao đội hình rồi tìm kiếm khoảng trống phía sau.

Nói cách khác, tuyển Việt Nam không cần thắng thêm một trận đấu. Thậm chí, kể cả thua với 1 bàn cách biệt đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng giành vé vào chơi trận chung kết.

Tuy nhiên, điều mà cả thuyền trưởng tuyển Việt Nam lẫn người người hâm mộ cần là ngoài một kết quả tốt còn phải thể hiện khác so với trận lượt đi, bởi đây là màn trình diễn trên sân nhà.

Bài toán của HLV Kim Sang Sik

Sau trận lượt đi, ngoại trừ kết quả, phần còn lại đều chưa quá ổn và buộc HLV Kim Sang Sik phải đưa ra những điều chỉnh cả về cách chơi lẫn con người hòng tạo niềm tin đối với người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam cần bước vào trận đấu với tâm thế của một đội đang dẫn trước, chứ không phải đã chắc chắn đi tiếp. Hai điều này khác nhau rất nhiều.

Nhưng trận tái đấu vẫn cần HLV Kim Sang Sik và các học trò cẩn trọng

Có thể chơi chắc chắn hơn, có thể giảm nhịp độ, thậm chí chủ động nhường bóng cho Malaysia. Nhưng khi cần, tuyển Việt Nam vẫn phải đủ khả năng đẩy đội hình lên, tạo sức ép và khiến đối thủ không thể thoải mái dồn toàn bộ quân số về phía khung thành Patrik Lê Giang.

Nếu chỉ chăm chăm bảo toàn lợi thế, tuyển Việt Nam sẽ tự đưa mình vào thế khó. Một bàn thua sớm có thể khiến tâm lý thay đổi, Malaysia có thêm niềm tin và khi ấy sức ép trên sân Mỹ Đình lớn hơn rất nhiều.

Ngược lại, nếu tuyển Việt Nam giữ được sự tỉnh táo, tận dụng khoảng trống khi Malaysia buộc phải tấn công và có thêm bàn thắng, mọi chuyện gần như được giải quyết.

Vì thế, điều HLV Kim Sang Sik cần nhất ở trận lượt về không phải là một chiến thắng nữa, mà là cách chơi đủ tỉnh táo hòng giành vé vào chung kết một cách thuyết phục nhất.

Có thể thấy, với tương quan lực lượng, ưu thế về sân nhà, quân số… vé chung kết đang rất gần tuyển Việt Nam. Tuy vậy, một khi muốn chắc chắn, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng cần phải chơi một trận ra trò, với sự nỗ lực, nghiêm túc nhất trước Malaysia vào tối 19/8 trên sân Mỹ Đình.

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