Thông tin trận đấu Việt Nam vs Malaysia:

Thời gian: 19h00 ngày 31/3/2026

Địa điểm: SVĐ Thiên Trường

Giải đấu: Vòng loại Asian Cup 2027

Trực tiếp: FPT Play, VTV7, Vietnamnet.vn

Trọng tài: Chae Sang Hyeop (Hàn Quốc)

Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho ĐT Việt Nam trước trận gặp Malaysia.

Đội hình đang đạt trạng thái tốt nhất với sự trở lại của nhiều trụ cột, đặc biệt là hàng thủ được củng cố đáng kể. Bên cạnh đó, cặp tiền đạo Hoàng Hên - Xuân Son giúp lối chơi tấn công trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Dù bảng F đã ngã ngũ nhưng trận Việt Nam vs Malaysia vẫn rất đáng chờ đợi - Ảnh: 3H

Trận đấu với Malaysia không còn nhiều ý nghĩa về điểm số, nhưng vẫn mang giá trị khẳng định đẳng cấp.

Trong bối cảnh đối thủ chịu ảnh hưởng bởi án phạt và thiếu ổn định, ĐT Việt Nam có cơ hội lớn để giành chiến thắng, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng và tạo đà tâm lý tích cực.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Văn Lâm, Ngọc Bảo, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Tuấn Hải, Xuân Son, Hai Long.

Malaysia: Syihan Hazmi, Mathew Davies, Haiqal, Shamsul, Cools, Laine, Faiz, Corbin Ong, Aiman, Rasid, Wikin.

Highlights Malaysia 4-0 Việt Nam (Nguồn video: VTV)