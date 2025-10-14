Vòng loại Asian Cup 2027:

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Nepal:

Thời gian: 19h30, hôm nay 14/10/2025.

Giải đấu: Bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027.

Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, TP.HCM

Tường thuật trực tiếp: VTV5, FPT Play, VietNamNet.vn

Trong khi chờ phán quyết từ AFC về vụ khiếu nại liên quan vấn đề nhập tịch "lậu" của ĐT Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn giữ tinh thần tập trung và đánh bại Nepal 3-1 hôm 9/10, qua đó củng cố vị trí nhì bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 ở lượt đi - Ảnh: Hữu Hà

Dù kết quả mang lại niềm vui, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn chưa thực sự thuyết phục. Trước một Nepal yếu hơn nhiều, chỉ cầm bóng 25%, Việt Nam tung ra tới 24 cú sút nhưng chỉ ghi được 3 bàn, đồng thời để đối thủ chọc thủng lưới.

Phát biểu trước trận tái đấu, HLV Kim Sang-sik yêu cầu học trò “chơi cống hiến, phối hợp nhuần nhuyễn, dứt điểm hiệu quả và không được để thủng lưới”. Ông đặt mục tiêu không chỉ thắng, mà còn phải thắng thuyết phục.

Với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, “Những chiến binh Sao vàng” được kỳ vọng sẽ cải thiện cả hiệu suất ghi bàn lẫn khả năng phòng ngự. Trước một Nepal yếu thể lực, kém kỷ luật và thường mắc sai lầm khi chịu áp lực, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để hướng tới chiến thắng đậm, khẳng định lại vị thế của mình tại bảng F.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Trừ Quang Hải vắng mặt do chấn thương từ trước đó, ĐT Việt Nam vẫn có lực lượng tốt nhất trong trận đấu này.

Nepal: Nepal vắng tiền vệ Laken Limbu vì đã nhận thẻ đỏ, khiến HLV Matthew Ross khá đau đầu trong việc sắp xếp đội hình tiếp đón tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal

Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Vĩ, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Thanh Nhàn, Tiến Linh, Tuấn Hải.

Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bistam, Laken Limbu, Jung Karki, Rohan Karki, Ayush Ghalan, Manish Dangi

Highlights Việt Nam 3-1 Nepal:

