Ở trận lượt đi hôm 9/10, tuyển Việt Nam dù thắng 3-1 trước Nepal nhưng chưa làm hài lòng giới chuyên môn và người hâm mộ. Trước một đối thủ không được đánh giá cao nhưng đội chủ nhà vẫn mắc sai sót trong khâu phòng ngự, còn hàng công gặp bế tắc, ngay cả khi chơi hơn người.

Tuy nhiên, sau khi rút ra nhiều bài học cùng những điều chỉnh cần thiết, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang rất tự tin làm tốt hơn ở trận lượt về, cả về kết quả lẫn lối chơi.

Theo HLV Kim Sang Sik, ở trận tới Nepal gần như chắc chắn lùi sâu phòng ngự, nên ông yêu cầu các cầu thủ tấn công di chuyển tốt, phối hợp ăn ý và cần dứt điểm chính xác hơn.

Tuyển Việt Nam tự tin có màn thể hiện tốt hơn trận lượt đi. Ảnh: Hữu Hà

Khác với trận lượt đi chơi an toàn, tuyển Việt Nam có thể đẩy cao tốc độ, dồn ép đối thủ khi tái đấu trên sân Thống Nhất. Với đẳng cấp cao hơn cùng lợi thế sân nhà, Tiến Linh và các đồng đội hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội.

Ngoài sự điều chỉnh về nhân sự, tuyển Việt Nam chú trọng ở những tình huống cố định, phối hợp. Sức ép được đội chủ nhà tạo ra trong suốt 90 phút trận đấu, nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự của Nepal.

Để tăng thêm tính bất ngờ cũng như làm mới lối chơi, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng một vài cầu thủ U23 trong đội hình xuất phát, thay vì toàn cựu binh ở trận lượt đi.

Ở hàng phòng ngự, Trung Kiên sẵn sàng thay đàn anh Đặng Văn Lâm, trong khi Hiểu Minh cũng có thể được trao cơ hội khi Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương.

Ở phía trên, những gương mặt đáng chú ý của U23 như Xuân Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Đình Bắc có thể nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik. Tuyển Việt Nam muốn duy trì cường độ tấn công liên tục rất cần sức trẻ.

Đội chủ nhà hướng tới một chiến thắng đẹp mắt. Ảnh: Hữu Hà

Nhìn chung, tuyển Việt Nam được dự đoán có trận đấu dễ dàng hơn so với lượt đi khi hiểu rõ về đối thủ và khắc phục những vấn đề của mình. Một trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ hướng tới mục tiêu 3 điểm, mà còn phải thắng đẹp để mang tới những tín hiệu tích cực cho tương lai.

Trận tuyển Việt Nam vs Nepal lăn bóng và lúc 19h30 ngày 14/10 trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Trung Kiên, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Vĩ, Quang Vinh, Hoàng Đức, Hai Long, Đình Bắc, Tiến Linh, Tuấn Hải

