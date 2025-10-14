Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu cao

Trong buổi họp báo trước trận lượt về gặp Nepal, HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng mãn nhãn, không thủng lưới trên sân Thống Nhất vào tối nay (14/10)

Nepal, dù gây ra đôi chút khó khăn trong trận lượt đi, vẫn bị đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam về đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên mục tiêu lấy 3 điểm của ông Kim Sang Sik được đánh giá không mấy khó để hoàn thành.

Nhưng để “thắng giòn giã, không thủng lưới” trong bối cảnh đối thủ đã có cơ hội quan sát kỹ lối chơi của Việt Nam thì lại là câu chuyện khác. Nó tương tự như cách mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik dù vượt qua Lào với tỉ số 5-0 trước đây cũng vẫn còn nhiều lấn cấn chẳng hạn.

Dù chiến thắng ở trận lượt đi, nhưng Tiến Linh và các đồng đội chơi chưa thực sự bùng nổ. Ảnh: Hữu Hà

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam đều có điểm chung: khởi đầu chậm. Phần lớn bàn thắng của đội đều đến trong hiệp 2, khi đối thủ xuống sức, thay vì tạo áp lực mạnh mẽ ngay từ đầu. Ngay trận lượt đi với Nepal cũng không phải ngoại lệ.

Với mục tiêu hướng tới vòng loại Asian Cup, ông Kim chắc chắn hiểu rằng, một chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ yếu không đủ để tạo niềm tin nơi người hâm mộ.

Tuyển Việt Nam cần thắng đẹp, chơi áp đảo, ghi bàn sớm và giữ sạch lưới – điều hiếm khi làm được trong thời gian gần đây đang là thách thức thật sự với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Cần ông Kim Sang Sik liều lĩnh

Vậy làm thế nào để phá vỡ thế bế tắc sớm và hướng tới một trận thắng bùng nổ? Câu trả lời có lẽ là cần HLV Kim Sang Sik liều lĩnh, thay vì quá an toàn như các trận đấu đã qua.

Có thể thấy, việc tuyển Việt Nam không có nhiều thay đổi về nhân sự so với các trận trước đó chính là điểm yếu chí mạng, tạo điều kiện cho Nepal dễ dàng "bắt bài" và tổ chức phòng ngự.

Có lẽ HLV Kim Sang Sik cần 1 nước cờ liều lĩnh với các cầu thủ U23 để giúp tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu

Do đó, sự thay đổi để tạo ra bất ngờ cho đối thủ là điều kiện tiên quyết nếu HLV Kim Sang Sik muốn hoàn thành trọn vẹn những mục tiêu mà mình đã đề ra.

Sự thay đổi này cần đến từ những nhân tố mới trên hàng công. Những chân sút chưa có nhiều cơ hội thê hiện như Thanh Nhàn, Gia Hưng, Phi Hoàng… hay thậm chí là những cầu thủ đã từng khoác áo tuyển nhưng ít được sử dụng như Văn Khang, Đình Bắc.

Nhóm cầu thủ nói trên có thể kém một chút về chuyên môn nhưng sức trẻ, tốc độ và quan trọng nhất là khát khao thể hiện bản thân chính là một bất ngờ lớn cho hàng thủ Nepal, vốn đã “đọc bài” tuyển Việt Nam.

Đã đến lúc HLV Kim Sang Sik cần một chút liều lĩnh để mang đến sự bùng nổ cho tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Nepal vào tối nay, 14/10.