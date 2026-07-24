Link xem trực tiếp Việt Nam vs Timor Leste:

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/timorleste-viet-nam-6a5dfd46623048a9a0090b9f?event=event&type=highlight

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Đây là trận đấu mà khoảng cách giữa hai đội không chỉ nằm ở chất lượng đội hình, mà còn ở tham vọng.

Timor Leste bước vào ASEAN Cup 2026 với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm và tạo bất ngờ bằng tinh thần chiến đấu.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cần một chiến thắng đủ thuyết phục để khẳng định vị thế ứng viên vô địch ngay từ ngày ra quân.

Điều HLV Kim Sang Sik chờ đợi không chỉ là ba điểm, mà còn là cách các học trò triển khai lối chơi, duy trì cường độ tấn công và tận dụng cơ hội.

Nếu giữ được sự tập trung và tránh tâm lý chủ quan, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên màn khởi đầu suôn sẻ, qua đó gửi lời khẳng định tới các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua đến ngôi vương.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Lê Giang; Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Văn Hậu; Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc; Hoàng Hên, Xuân Son.

Timor Leste: Jose Niski, Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris, Anizo Correia, Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus, Claudio Osorio, Xavi Arrarte, Luis Figo, Joao Pedro.