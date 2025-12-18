Link xem trực tiếp SEA Games 33 Thái Lan vs Việt Nam:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Chiến thắng 1-0 trước Indonesia tại SEA Games 33 cho thấy bộ mặt tích cực và sự tiến bộ rõ rệt của đội tuyển futsal nam Việt Nam so với trận ra quân.

Một trong những điểm mà HLV Diego Giustozzi hài lòng là các cầu thủ thể hiện tinh thần tốt, tổ chức lối chơi kỷ luật, pressing quyết liệt và giữ cự ly đội hình hợp lý.

Bất chấp áp lực cao của Indonesia, ngay cả khi đối thủ đá Power Play, futsal Việt Nam vẫn chủ động.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự vận hành chắc chắn, bọc lót hiệu quả, không mắc sai lầm nào.

Trong khi đó, thủ môn Phạm Văn Tú trở thành điểm tựa vững vàng với nhiều pha cứu thua xuất sắc. Anh vượt qua vấn đề tâm lý so với trận ra quân.

Kết quả này tạo cú hích tinh thần quan trọng trước trận đấu đầy thử thách lúc 19h hôm nay với chủ nhà Thái Lan – đối thủ được đánh giá cao hơn.

Cuộc đối đầu mang áp lực lớn nhưng cũng mở ra hy vọng cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games 33.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn