Link xem trực tiếp SEA Games 33 Indonesia vs Việt Nam:

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Bài tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-futsal-nam-sea-games-33-viet-nam-vs-indonesia-2473392.html

Đội tuyển futsal nam Việt Nam bước vào SEA Games 33 với nhiều kỳ vọng và thực tế đã có khởi đầu khá tích cực, nhưng bất ngờ diễn ra, khi không giữ được lợi thế và để Malaysia ngược dòng.

Trong trận ra quân, Việt Nam nhập cuộc tự tin, tổ chức lối chơi mạch lạc, kiểm soát bóng tốt và sớm tạo ra khác biệt trên bảng tỷ số. Những phút đầu cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cũng như quyết tâm lớn của toàn đội trong mục tiêu cạnh tranh huy chương.

Việt Nam phải thắng Indonesia. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, ngay sau đó, các vấn đề bắt đầu lộ rõ. Nhịp độ thi đấu giảm, khả năng pressing không còn duy trì đều đặn, trong khi hàng phòng ngự mắc những sai sót cá nhân đáng tiếc.

Việc đánh mất thế trận khiến Việt Nam liên tiếp phải chống đỡ các đợt tấn công của đối thủ và cuối cùng không tránh khỏi việc bị ghi bàn ngược.

Từ thế dẫn trước, đội tuyển rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề, lúng túng trong triển khai chiến thuật, để rồi chấp nhận thất bại đầy tiếc nuối.

Kết quả này đẩy futsal nam Việt Nam vào thế buộc phải thắng ở lượt đấu tiếp theo gặp Indonesia.

Đây là thử thách không hề đơn giản, bởi Indonesia đã cho thấy sức mạnh đáng gờm khi đè bẹp Myanmar 5-1 trong trận mở màn.

Lối chơi tốc độ, thể lực sung mãn cùng khả năng dứt điểm hiệu quả khiến Indonesia trở thành đối thủ trực tiếp trong cuộc đua huy chương.

Nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng, Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành trọn 3 điểm. Điều đó đòi hỏi đội tuyển phải cải thiện khả năng duy trì cường độ thi đấu, hạn chế sai lầm cá nhân và giữ vững bản lĩnh ở những thời điểm then chốt.

